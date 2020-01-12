Ryanair ушла с Канарских островов: пассажиры лишились десятков ежедневных рейсов

Девять самолетов, которые до сих пор находились на архипелаге и позволяли совершать в общей сложности 36 ежедневных рейсов на почти четыре десятка маршрутов, переместились в другие аэропорты, оставив вакуум почти на 7000 мест в день.

Работники были уволены со вторника, когда должны были возвратить удостоверения личности, униформу и торговый терминал, но не смогли зарегистрироваться, чтобы получать пособия по безработице и остались в «подвешенном состоянии».

Испанская пресса описывает возникшую ситуацию как "хаос": официальные уведомления об увольнении не были доставлены сотрудникам своевременно.