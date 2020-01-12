Ryanair ушла с Канарских островов: пассажиры лишились десятков ежедневных рейсов

Ирландская авиакомпания Ryanair на этой неделе окончательно закрыла представительства на Канарских островах и забрала все находившиеся там самолеты.
Девять самолетов, которые до сих пор находились на архипелаге и позволяли совершать в общей сложности 36 ежедневных рейсов на почти четыре десятка маршрутов, переместились в другие аэропорты, оставив вакуум почти на 7000 мест в день.
Работники были уволены со вторника, когда должны были возвратить удостоверения личности, униформу и торговый терминал, но не смогли зарегистрироваться, чтобы получать пособия по безработице и остались в «подвешенном состоянии».
Испанская пресса описывает возникшую ситуацию как "хаос": официальные уведомления об увольнении не были доставлены сотрудникам своевременно.
Ryanair выполнила свою давно озвученную угрозу для Канарских островов, но пока не сделала то же самое в отношении базы в Жироне: ее также планировалось закрыть с 8 января, однако это не произошло и были уволены пока что только 12 из 164 работников.