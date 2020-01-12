Вс, 12.01.2020
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  • Ryanair ушла с Канарских островов: пассажиры лишились десятков ежедневных рейсов

Ryanair ушла с Канарских островов: пассажиры лишились десятков ежедневных рейсов

Самолет Ryanair.

ФОТО: Nick Ansell/PA Wire/PA Images

Ирландская авиакомпания Ryanair на этой неделе окончательно закрыла представительства на Канарских островах и забрала все находившиеся там самолеты.

Девять самолетов, которые до сих пор находились на архипелаге и позволяли совершать в общей сложности 36 ежедневных рейсов на почти четыре десятка маршрутов, переместились в другие аэропорты, оставив вакуум почти на 7000 мест в день. 

Работники были уволены со вторника, когда должны были возвратить удостоверения личности, униформу и торговый терминал, но не смогли зарегистрироваться, чтобы получать пособия по безработице и остались в «подвешенном состоянии».

Испанская пресса описывает возникшую ситуацию как "хаос": официальные уведомления об увольнении не были доставлены сотрудникам своевременно.

Ryanair выполнила свою давно озвученную угрозу для Канарских островов, но пока не сделала то же самое в отношении базы в Жироне: ее также планировалось закрыть с 8 января, однако это не произошло и были уволены пока что только 12 из 164 работников.

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