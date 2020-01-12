Португальский мотогонщик погиб на ралли "Дакар"

Как следует из заявления организаторов, Гонсалвеш скончался в больнице, причиной смерти стала остановка сердца.

Сообщается, что вертолет прибыл на место ЧП всего через восемь минут после того, как стало известно об аварии.

Выступавший за Hero Motorsports Team Rally португалец шел на 46-м месте гонки.