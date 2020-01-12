Канцлер юстиции раскритиковал условия содержания в арестном доме Раквере

Канцлер юстиции неоднократно указывал, что в такой ситуации право задержанного на достоинство и неприкосновенность частной жизни может быть нарушено.

В многоместных камерах арестного дома гигиенический уголок не отделен должным образом от остальной части комнаты. Если камера предназначена для нескольких человек, угол гигиены должен быть правильно разделен, отметил канцлер юстиции.

По его мнению, также следует рассмотреть вопрос о необходимости ежедневного видеонаблюдения за задержанным, а также о том, можно ли и в какой степени его использовать в конкретном случае.