Один из огромнейших пожаров Австралии удалось взять под контроль

В Австралии пожарным удалось взять под контроль один из огромнейших пожаров, который горит уже более десяти недель. Об этом 12 января сообщила пожарная служба Нового Южного Уэльса, пишет Rus.TVNET.
В Австралии уже несколько месяцев не утихают пожары, которые выжигают миллионы гектаров земли.
Галерея: В Австралии миллионы животных пострадали от пожаров
Однако власти штата Виктории сообщили, что в субботу в борьбе с огнем погиб пожарный с 40-летним стажем.
В связи с пожарами в начиная с сентября его жертвами стали 27 человек, а тысячи остались без дома. Погибли уже более полмиллиарда животных, включая насекомых и лягушек.
Температура в Новом Южном Уэльсе и Виктории немного снизилась с субботы, местами прошли дожди и ветер утих, что помогло пожарным бороться с огнем.
Галерея: Пожары в Австалии
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, которого раскритиковали за отпуск на Гавайях во время пожаров, в воскресенье, 12 января, сказал, что изменения климата явно повлияли на лето, которое стало длиннее, жарче и суше. Это подразумевает, что Австралия изменит политику по сокращению выбросов парниковых газов.
Галерея: Последствия лесных пожаров в Австралии
Власти накормили пострадавших животных, сбросив с воздуха тысячи килограммов моркови и батата (сладкий картофель)
Австралийская национальная служба парков и дикой природы совершила доставку еды для животных, находящихся в труднодоступных зонах, а также для тех, которые пострадали от стихии. Об этом в своем Twitter сообщил министр окружающей среды штата Новый Уэльс Мэтт Кин.
"Сбросили тысячи килограммов еды, в основном это батат и морковь", — написал Кин в соцсети.
Он также назвал акцию доставки еды "Операция скалистый кенгуру", поскольку кенгуру стали первыми, кто получил еду с воздуха.
Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020
One happy customer 🦘🥕🥕🥕🥕#operationrockwallaby #AustralianFires pic.twitter.com/wtzMgeaX6D— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020
#drought took their water and #bushfire took their food so our team, based @UniNewEngland have been providing both to some key #rockwallaby colonies (with permission) for nearly 2 months now. Listen to the happy chomping! pic.twitter.com/bfHkyWPCZj— Guy Ballard (@DingoResearch) January 8, 2020
Кроме спасателей, животных спасают и жители страны. Люди выносят зверей из огня, содержат их у себя дома или заботятся о них в приютах, кормят, оказывают любую помощь.
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