В Латвии обнаружено более тонны веществ неизвестного происхождения

Инспекторы Государственной службы окружающей среды Латвии среди всего обнаружили и средства для дезинфекции медицинских инструментов, которые могут быть вредны для здоровья человека. Представители больницы заявляют, что не знают, как вещества туда попали.

Бункер, который находится рядом с Лиепайской региональной больницей, в 80-х годах прошлого века был построен как укрытие от возможной бомбардировки. Представители больницы рассказывают, что уже несколько лет бункер не использовался, однако жители часто ломают металлическую дверь и оставляют после себя бытовые отходы. В свою очередь Государственная служба окружающей среды (VVD) в начале этого года получила жалобу, что в бункере были найдены химические отходы.

Представители VVD сообщили, что инспекторы, обследовав территорию, нашли 1400 килограмм различных веществ. Часть из них невозможно идентифицировать, поскольку на упаковках нет описания и предупреждающих знаков. В свою очередь около 750 килограммов оказались ацетатом натрия, а именно - пищевым консервантом советских времен, а 300 килограмм - дезинфицирующими средствами для медицинских инструментов.