Вс, 12.01.2020
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Назван город с самым грязным воздухом в мире

Улица Сараево

ФОТО: Andrea Geranio

В Международном рейтинге AQI по загрязненности воздуха лидирует столица Боснии и Герцеговины Сараево, сообщает Gazeta.ru.

Как выяснилось, что в первые дни января 2020 года в Сараево был зафиксирован опасный для человеческого здоровья индекс качества воздуха равный 236. Местные власти даже ввели «тревогу» в городе, порекомендовав населению закрыться в домах и не выходить без надобности, а также носить специальные маски.

Кроме того, в боснийской столице введены ограничения на передвижение транспорта.

Тревожными выглядят и заключения экспертов, согласно которым изменение ситуации в лучшую сторону боснийцам следует ожидать лишь после 18 января

Ранее первое место в этом рейтинге занимала столица Бангладеш Дакки.

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