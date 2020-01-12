Назван город с самым грязным воздухом в мире

В Международном рейтинге AQI по загрязненности воздуха лидирует столица Боснии и Герцеговины Сараево, сообщает Gazeta.ru.
Как выяснилось, что в первые дни января 2020 года в Сараево был зафиксирован опасный для человеческого здоровья индекс качества воздуха равный 236. Местные власти даже ввели «тревогу» в городе, порекомендовав населению закрыться в домах и не выходить без надобности, а также носить специальные маски.
Кроме того, в боснийской столице введены ограничения на передвижение транспорта.
Тревожными выглядят и заключения экспертов, согласно которым изменение ситуации в лучшую сторону боснийцам следует ожидать лишь после 18 января
Ранее первое место в этом рейтинге занимала столица Бангладеш Дакки.