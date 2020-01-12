Назван город с самым грязным воздухом в мире

Как выяснилось, что в первые дни января 2020 года в Сараево был зафиксирован опасный для человеческого здоровья индекс качества воздуха равный 236. Местные власти даже ввели «тревогу» в городе, порекомендовав населению закрыться в домах и не выходить без надобности, а также носить специальные маски.