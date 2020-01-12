На пути из Таллинна в Псков автобусы Temptrans будут делать остановку в Вярска

"Многие наши пассажиры обращались к нам с просьбой сделать на этой линии остановку у санатория "Вярска". Между Тарту и Вярска транспортное сообщение очень хорошее, а напрямую доехать из Таллинна в Вярска на автобусе до сих пор было невозможно даже в летний период. В итоге им приходилось добираться до Вярска с пересадками, что было очень неудобно", - рассказала в воскресенье, 12 января, корреспонденту портала rus.err.ee исполнительный директор Temptrans Катерина Клорен.