На пути из Таллинна в Псков автобусы Temptrans будут делать остановку в Вярска

С 14 января из Таллинна в Вярска можно будет доехать на общественном транспорте без пересадок - остановку в этом поселке будут делать автобусы Temptrans, обслуживающие международную линию Таллинн-Псков-Таллинн. В том числе запланированы остановки в Ряпина и у санатория "Вярска", передает Rus.ERR.
"Многие наши пассажиры обращались к нам с просьбой сделать на этой линии остановку у санатория "Вярска". Между Тарту и Вярска транспортное сообщение очень хорошее, а напрямую доехать из Таллинна в Вярска на автобусе до сих пор было невозможно даже в летний период. В итоге им приходилось добираться до Вярска с пересадками, что было очень неудобно", - рассказала в воскресенье, 12 января, корреспонденту портала rus.err.ee исполнительный директор Temptrans Катерина Клорен.