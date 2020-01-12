Историк-расчленитель Соколов готов поделиться гонораром от будущего романа за компьютер

Историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, хочет писать в колонии свой новый роман. Он рассчитывает, что ему разрешат делать это с помощью компьютера, пишет "Фонтанка".
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников, который посетил Соколова в СИЗО, рассказал, что обвиняемый уже начал написание романа, и к концу следствия намерен опубликовать анонс. Об этом сообщает телеканал 360.
Историк надеется, что в колонии, где он будет отбывать наказание, пойдут навстречу и разрешат работать за компьютером. Ради такой возможности Соколов готов поделиться с администрацией учреждения пенитенциарной системы половиной гонорара от будущей книги.
Соколова ранее перевели в СИЗО-2, где есть неплохая библиотека. В его камере установлен телевизор. Мельников также передал слова своего собеседника о том, что Бутырка среди других учреджений принудительного содержания, где тот успел побывать, занимает уверенное место по условиям содержания.