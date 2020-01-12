Вс, 12.01.2020
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В конце января в Финляндии могут начаться три крупные забастовки

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ФОТО: Caro / Schuelke /Scanpix

Три промышленных профсоюза Финляндии объявили о двухнедельных забастовках, в которых будут участвовать более 30 000 человек, сообщает YLE.

Профсоюз бумажной промышленности (Paperiliitto), Индустриальный профсоюз (Teollisuusliitto) и Профсоюз служащих в сфере промышленности (Ammattiliitto Pro) объявили о двухнедельных забастовках, которые начнутся 27 января, если стороны конфликта не придут к согласию.

В забастовках будут участвовать в общей сложности около 31 000 человек. В частности, закроются химические заводы, целлюлозно-бумажные комбинаты и часть лесопромышленных предприятий.

Основное разногласие заключается в дополнительных 24 рабочих часах, введенных в рамках договора о конкурентоспособности. Работники хотели бы отменить дополнительные часы или получать за них компенсацию. Работодатели с требованиями не согласны.

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