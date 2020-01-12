В конце января в Финляндии могут начаться три крупные забастовки

Профсоюз бумажной промышленности (Paperiliitto), Индустриальный профсоюз (Teollisuusliitto) и Профсоюз служащих в сфере промышленности (Ammattiliitto Pro) объявили о двухнедельных забастовках, которые начнутся 27 января, если стороны конфликта не придут к согласию.

В забастовках будут участвовать в общей сложности около 31 000 человек. В частности, закроются химические заводы, целлюлозно-бумажные комбинаты и часть лесопромышленных предприятий.