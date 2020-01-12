Единственная олимпийская медалистка Ирана покинула страну
Единственная иранка, ставшая призером Олимпийских игр, Кимия Ализаде сообщила о бегстве из Ирана. Подтвердив слухи, распространяющиеся уже несколько дней, она сообщила, что находится в Европе и обрушилась с резкой критикой на режим аятолл, пишет Newsru.com.
"С чего начать? С приветствия, прощания или соболезнований? Я была одной из миллионов угнетаемых иранских женщин. Я делала то, что требовали власти, одевалась так, как они требовали, говорила то, что они требовали. Они использовали меня так, как считали нужным", - написала она.
Ализаде, которой сейчас 21 год, завоевала бронзовую медаль лондонской Олимпиады в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 57 килограммов. В Иране ее называли "цунами".
Она сообщила, что, узнав о слухах в Иране, сочла невозможным молчать, добавив, что не хочет, чтобы ее отождествляли с коррупцией и ложью режима. "Я навсегда останусь дочерью Ирана", - добавила спортсменка, признавшись, что решиться на побег было тяжелее, чем завоевать олимпийскую медаль.
Слухи о бегстве Ализаде начали распространяться в Иране на минувшей неделе. 10 января глава федерации тхэквондо Мохаммад Пуладгар сообщил: Кимия сказала близким и тренеру, что уезжает в Европу в отпуск. "Ее поездка финансируется из государственного бюджета", - добавил он.
Напомним, что за последние месяцы из Ирана бежало несколько спортсменов мирового уровня. В августе попросил политическое убежище в Германии дзюдоист Саид Моллаи, лишившийся титула чемпиона мира из-за того, что власти заставили его проиграть в полуфинале, чтобы избежать встречи с израильтянином Саги Муки.
В декабре 16-летний гроссмейстер Алиреза Фируджа, занимающий 28-ю строчку в мировом шахматном рейтинге, отказался от выступлений под иранским флагом из-за запрета играть с израильтянами. На прошедшем в Москве чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу он выступал под флагом FIDE.