Единственная олимпийская медалистка Ирана покинула страну

"С чего начать? С приветствия, прощания или соболезнований? Я была одной из миллионов угнетаемых иранских женщин. Я делала то, что требовали власти, одевалась так, как они требовали, говорила то, что они требовали. Они использовали меня так, как считали нужным", - написала она.

Ализаде, которой сейчас 21 год, завоевала бронзовую медаль лондонской Олимпиады в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 57 килограммов. В Иране ее называли "цунами".

Она сообщила, что, узнав о слухах в Иране, сочла невозможным молчать, добавив, что не хочет, чтобы ее отождествляли с коррупцией и ложью режима. "Я навсегда останусь дочерью Ирана", - добавила спортсменка, признавшись, что решиться на побег было тяжелее, чем завоевать олимпийскую медаль.

Слухи о бегстве Ализаде начали распространяться в Иране на минувшей неделе. 10 января глава федерации тхэквондо Мохаммад Пуладгар сообщил: Кимия сказала близким и тренеру, что уезжает в Европу в отпуск. "Ее поездка финансируется из государственного бюджета", - добавил он.

Напомним, что за последние месяцы из Ирана бежало несколько спортсменов мирового уровня. В августе попросил политическое убежище в Германии дзюдоист Саид Моллаи, лишившийся титула чемпиона мира из-за того, что власти заставили его проиграть в полуфинале, чтобы избежать встречи с израильтянином Саги Муки.