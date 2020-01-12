Картина дня: прошлые нарушения виновника смертельного ДТП и мрачное будущее пенсионной реформы

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями воскресенья.
Виновник смертельной аварии был ранее судим за нарушения ПДД и пьяное вождение
Вчера пьяный водитель Audi спровоцировал серьезную аварию на Сааремаа, в результате которой погибли две женщины и 8-месячный ребенок. Вскоре стало ясно, что водитель Audi ранее неоднократно наказывался за нарушения ПДД. Читать далее...
Эксперты предостерегают: планируемая пенсионная реформа может съесть все сбережения
По оценке инвесторов и банковских экспертов, отказ от второй пенсионной ступени означает довольно мрачное будущее для людей. Что будет с деньгами, собранными во второй ступени, когда правительство позволит распоряжаться ими на свое усмотрение? Читать далее...
Юлия Ауг: в России налицо все признаки формирования тоталитарного государства
Российская актриса и режиссер Юлия Ауг в интервью DW рассказала о видимых ею признаках формирования в России тоталитарного государства, отличиях между российской аннексией Крыма и советской аннексией Эстонии, своем отношении к Кириллу Серебренникову, наготе на экране и в театре и причинах, по которым она не знает эстонского языка. Читать далее...
Киев выплатит компенсацию семьям жертв авиакатастрофы
Правительство Украины выплатит по 200 тысяч гривен (около 8300 долларов США) семьям украинцев, которые 8 января погибли в крушении самолета Boeing 737 вблизи Тегерана. Также компания МАУ выплатит деньги семьям погибших членов экипажа. Читать далее...
Канцлер юстиции раскритиковал условия содержания в арестном доме Раквере
Советники канцлера юстиции, посетив арестный дом Раквереского полицейского участка, обнаружили, что задержанным там не хватает приватности, и они даже не могут находиться в гигиеническом уголке. Читать далее...
21-летняя британка притворялась мальчиком, чтобы насиловать девочек. Ей дали 8 лет
Суд приговорил жительницу Лондона к восьми годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении четырех жертв в возрасте от 13 до 16 лет. 21-летня Джемма Уоттс притворялась в социальных сетях 16-летним Джейком Уатоном, чтобы с ними познакомиться. Читать далее...
Российский миллиардер Ротенберг продолжает судиться со скандинавскими банками
Находящийся в санкционном списке США российский миллиардер Борис Ротенберг подал осенью 2019 года повторный иск против четырех скандинавских банков, потому что они отказались принимать его платежи. Читать далее...