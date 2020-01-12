Картина дня: прошлые нарушения виновника смертельного ДТП и мрачное будущее пенсионной реформы

Виновник смертельной аварии был ранее судим за нарушения ПДД и пьяное вождение

Вчера пьяный водитель Audi спровоцировал серьезную аварию на Сааремаа, в результате которой погибли две женщины и 8-месячный ребенок. Вскоре стало ясно, что водитель Audi ранее неоднократно наказывался за нарушения ПДД. Читать далее...

Эксперты предостерегают: планируемая пенсионная реформа может съесть все сбережения

По оценке инвесторов и банковских экспертов, отказ от второй пенсионной ступени означает довольно мрачное будущее для людей. Что будет с деньгами, собранными во второй ступени, когда правительство позволит распоряжаться ими на свое усмотрение? Читать далее...

Юлия Ауг: в России налицо все признаки формирования тоталитарного государства

Российская актриса и режиссер Юлия Ауг в интервью DW рассказала о видимых ею признаках формирования в России тоталитарного государства, отличиях между российской аннексией Крыма и советской аннексией Эстонии, своем отношении к Кириллу Серебренникову, наготе на экране и в театре и причинах, по которым она не знает эстонского языка. Читать далее...

Киев выплатит компенсацию семьям жертв авиакатастрофы

Правительство Украины выплатит по 200 тысяч гривен (около 8300 долларов США) семьям украинцев, которые 8 января погибли в крушении самолета Boeing 737 вблизи Тегерана. Также компания МАУ выплатит деньги семьям погибших членов экипажа. Читать далее...

Канцлер юстиции раскритиковал условия содержания в арестном доме Раквере

Советники канцлера юстиции, посетив арестный дом Раквереского полицейского участка, обнаружили, что задержанным там не хватает приватности, и они даже не могут находиться в гигиеническом уголке. Читать далее...

21-летняя британка притворялась мальчиком, чтобы насиловать девочек. Ей дали 8 лет

Суд приговорил жительницу Лондона к восьми годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении четырех жертв в возрасте от 13 до 16 лет. 21-летня Джемма Уоттс притворялась в социальных сетях 16-летним Джейком Уатоном, чтобы с ними познакомиться. Читать далее...

Российский миллиардер Ротенберг продолжает судиться со скандинавскими банками