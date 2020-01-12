Новый генпрокурор обещает не устраивать кадровых чисток

"Прежде всего, мне нужно время, чтобы лучше познакомиться с тем, как организация работает изнутри, тогда уже можно начинать принимать такие решения. Не очень умно прийти на работу в первый день и выложить на стол список людей, которым нужно уходить или перебираться в другой кабинет", - рассказал Андрес Пармас.