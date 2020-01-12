Одному из старейших универмагов Великобритании грозит коллапс

Beales провела переговоры с арендодателями центров, чтобы уменьшить стоимость аренды. Также ведутся переговоры с двумя потенциальными покупателями, один из которых является конкурентом, а второй - фондом венчурного капитала.

Товарный рынок Великобритании переживает бурное время. Недавно Debenhams приступил к закрытию 19 магазинов, а сеть Mothercare закрывает 79 магазинов. Теперь под удар попала и Beales, чьи зимние продажи оказались ниже ожиданий. Предыдущий финансовый год компания завершила с убытком в 3,1 миллиона фунтов стерлингов.