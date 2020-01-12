Одному из старейших универмагов Великобритании грозит коллапс

Основанная в 1881 году сеть универмагов Beales объявила, что 22 магазина и 1000 рабочих мест находятся под угрозой, если компания не cможет найти покупателя, пишет Postimees.
Beales провела переговоры с арендодателями центров, чтобы уменьшить стоимость аренды. Также ведутся переговоры с двумя потенциальными покупателями, один из которых является конкурентом, а второй - фондом венчурного капитала.
Товарный рынок Великобритании переживает бурное время. Недавно Debenhams приступил к закрытию 19 магазинов, а сеть Mothercare закрывает 79 магазинов. Теперь под удар попала и Beales, чьи зимние продажи оказались ниже ожиданий. Предыдущий финансовый год компания завершила с убытком в 3,1 миллиона фунтов стерлингов.
Розничные продажи в Великобритании в прошлом году упали впервые за 25 лет.