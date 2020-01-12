Министерство социальных дел хочет дополнить закон о психиатрической помощи

Законопроект фракции Социал-демократической партии позволит достаточно взрослым и обладающим способностью делать выбор молодым людям в возрасте до 18 лет получать психиатрическую помощь, даже если законный представитель не согласен с этим или не считает это необходимым.

Согласно конвенции о правах людей с ограниченными возможностями, медицинские работники обязаны предоставлять им такое же качество ухода, что и прочим, говорится в письме министра социальных дел Танель Кийк в Госканцелярию.