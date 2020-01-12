Министерство социальных дел хочет дополнить закон о психиатрической помощи

Министерство социальных дел хочет внести дополнения в закон о психиатрической помощи, чтобы наряду с несовершеннолетними и взрослые с ограниченной дееспособностью могли бы получать психиатрическую помощь по собственному свободному и осознанному согласию.
Законопроект фракции Социал-демократической партии позволит достаточно взрослым и обладающим способностью делать выбор молодым людям в возрасте до 18 лет получать психиатрическую помощь, даже если законный представитель не согласен с этим или не считает это необходимым.
Согласно конвенции о правах людей с ограниченными возможностями, медицинские работники обязаны предоставлять им такое же качество ухода, что и прочим, говорится в письме министра социальных дел Танель Кийк в Госканцелярию.
Поэтому Министерство социальных дел считает необходимым дополнить законопроект положением о праве взрослых лиц с ограниченной активной дееспособностью на получение психиатрической помощи на основе их свободного и осознанного согласия.