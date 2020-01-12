Пожилая женщина из Кохтла-Ярве: в последний раз я была на улице летом

Бывшая сотрудница Министерства внутренних дел Алла с февраля прошлого года живет в своей квартире в Кохтла-Ярве – она одинока, беспомощна и заточена в комнате, как в тюрьме. По словам Аллы, ее давно никто не водил гулять, пишет Postimees.
Заботиться о нуждающихся в помощи должно местное самоуправление. Но в случае Аллы помогает скорее полиция. Кохтла-Ярве не видит в этом проблемы.
Алла может подышать свежим воздухом, только когда открыто окно. По словам Аллы, у нее слабость, потому что она давно не была на улице. Ее холодильник полон испортившихся и просроченных продуктов.
И все же Алла получает от города услугу работника по уходу.
Вице-мэр Нина Алексеева заверила, что работник по уходу связался с детьми Аллы и пригласил их в Кохтла-Ярве ухаживать за матерью. «Они пытаются заботиться о ней. Поймите, у нее есть родственники», - подчеркивает Алексеева. По словам Аллы, дети навещают ее крайне редко, реже, чем раз в месяц.
Директор центра социальной опеки Аарне Берендсен отмечает, что у Аллы было опорное лицо, но человек ушел от нее, поскольку, как сказал директор, Алла не идет на контакт. «Алле просто нравится, когда ей все дают бесплатно», - говорит социальный работник.