Вс, 12.01.2020
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Министерство внутренних дел планирует ограничить покупку земли иностранцами

Министерство внутренних дел планирует ограничить покупку земли иностранцами

Здание Министерства внутренних дел на улице Пикк в Таллинне, по словам хозяина дома Марта Хелмье, никуда не годится. Для строительства нового дома, как он считает, можно было бы задействовать частный сектор.

ФОТО: Eero Vabamägi

В Министерстве внутренних дел Эстонии созрел план, значительно усложняющий иностранцам покупку земли, на которую действуют ограничения, связанные с государственной безопасностью, пишет DV.ee.

В частности, МВД планирует ввести проверку истории покупателя и устанавливать личность фактического бенефициара. В некоторых случаях инвесторам из третьих стран понадобится получить отдельное разрешение.

Составители рабочей редакции законопроекта отмечают, что в нынешней версии Закона о сужении прав на приобретение недвижимой вещи основное внимание уделяется лишь охране государственной границы.

При этом остаются неучтенными функцио­нирование жизненно важных услуг и стратегической инфраструктуры, работа правительственных учреждений и прочих объектов, т.е. более широкая картина.

Читайте дальше на DV.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ