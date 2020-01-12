Министерство внутренних дел планирует ограничить покупку земли иностранцами

В Министерстве внутренних дел Эстонии созрел план, значительно усложняющий иностранцам покупку земли, на которую действуют ограничения, связанные с государственной безопасностью, пишет DV.ee.
В частности, МВД планирует ввести проверку истории покупателя и устанавливать личность фактического бенефициара. В некоторых случаях инвесторам из третьих стран понадобится получить отдельное разрешение.
Составители рабочей редакции законопроекта отмечают, что в нынешней версии Закона о сужении прав на приобретение недвижимой вещи основное внимание уделяется лишь охране государственной границы.
При этом остаются неучтенными функционирование жизненно важных услуг и стратегической инфраструктуры, работа правительственных учреждений и прочих объектов, т.е. более широкая картина.
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