Профессор о скандале в Клинике ТУ: они боятся потерять власть и неприкосновенность

- Хеле Эвераус, вы были проректором по развитию в Тартуском университете, когда клиника была преобразована в фонд в 1998 году. В то время вы не создавали систему, в которой у важных руководителей бы бессрочные трудовые договоры. Что изменилось и почему позже мы стали свидетелями серьезного управленческого кризиса?

- Да, до 2009 года все руководящие должности были временными. Это правда, что действовали пятилетние сроки. Я в свое время тоже дважды проходила конкурс. То же самое относится и к другим руководящим должностям, таким как старшие и старшие медсестры и руководители отделений. Это считалось нормальным.

В какой-то момент закон изменился, и с тех пор люди привыкли к мысли, что нет никаких сроков – тот, кто выбран, получает постоянное место.

- Что вы думаете о выражении недоверия Прийту Ээльмяэ?

- Я этого не понимаю. Насколько мне известно, изменения обсуждались с руководителями всех клиник и Института клинической медицины уже довольно давно. Я думаю, что было бы вполне нормально восстановить конкурсную систему. Хорошо, когда дают возможность новым людям, которые могут так же достойно работать на этом месте. Времена меняются, и ситуации меняются, поэтому нормально, что меняются и люди, занимающие должности.

Я не боюсь это сказать: выражение недоверия - следствие страха людей потерять власть. В то же время мне это не очень понятно, потому что когда речь идет о лучшем и самом подходящем человеке для этой должности, то он сможет продолжать работать и после конкурса. Это ведь не значит, что всех непременно хотят заменить.

- Утверждалось, что руководители клиник в первую очередь возмущены стилем управления, тоном, в котором правление, возглавляемое председателем, обнародовало свои решения. Люди были недостаточно вовлечены, с ними повели себя слишком резко и грубо. Что вы знаете об этом?

- Я в этих совещаниях не участвовала. Однако я слышала, что многие руководители клиник были вовлечены в дискуссии. Есть отдельные комитеты, в которых они участвуют. Вот почему я склонна думать, что у нас принципиальное противостояние: просто не хотят отказываться от своей неприкосновенности.

- Один из подписавших сказал Тарту Postimees, что глава клиники должен быть ведущей фигурой в своей области во всей Эстонии, и поэтому эта должность не может быть присуждена через классический конкурс по подбору персонала.