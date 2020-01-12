Авиабаза к северу от Багдада подверглась обстрелу

По предварительным данным, ранения получили четыре иракца, среди которых минимум два военнослужащих.

Как передало агентство dpa со ссылкой на полицию в провинции Салах-эд-Дин, удары были нанесены по взлетной полосе и по зоне въезда на базу.

Кто мог стоять за нападением, пока не сообщается. Как напоминает агентство AFP, на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), большинство американских военнослужащих покинуло базу.

Здесь были размещены новейшие тактические истребители Lockheed Martin F-16, закупленные Ираком у США. Представитель ВС Ирака подтвердил агентству AFP, что 90 процентов американских военных, сотрудников оборонных компаний Sallyport Global и Lockheed Martin эвакуированы в Таджи к северу от Багдада и в Эрбиль - четвертый по величине город страны. Кроме того, американское командование успело вывезти почти всю технику. По данным собеседника AFP, на базе оставались 15 американских военных и один боевой самолет.