Урмас Рейнсалу призвал перестать нянчиться с пьяными водителями

"Этот человек (34-летний мужчина, устроивший ДТП на Сааремаа - прим. ред. ) в 2017 году получил 5 месяцев условно. Я считаю, что если действия алководителя привели к смерти других людей, то его следует рассматривать как убийцу, мы должны перестать нянчиться с преступниками-рецидивистами", - подчеркнул Рейнсалу в воскресенье, 12 января, в интервью программе новостей ETV+ "Актуальная камера".

В 2017 года, когда Урмас Рейнсалу был министром юстиции, в Эстонии ужесточили наказания за нарушения ПДД. При этом, как сказал сам Рейнсалу, претворить в жизнь ужесточение наказания для тех, кто попался за рулем в нетрезвом виде повторно, тогда так и не удалось.