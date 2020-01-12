Вс, 12.01.2020
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Таллиннский порт поставил рекорд

Численность пассажиров Таллиннского порта Tallinna Sadam в прошлом году росла 12-й год подряд. Рост был обусловлен перевозками на эстонско-финских пассажирских линия Таллинн-Хельсинки и Мууга-Вуосаари, рекорду способствовала и численность круизных пассажиров - 660 000 клиентов.

В прошлом году порты Tallinna Sadam обслужили 10,64 млн пассажиров, что на 20 381 пассажиров больше, чем в позапрошлом году, сообщила пресс-служба Tallinna Sadam. Самой популярной была судоходная линия Таллинн-Хельсинки, которой воспользовались 8,8 млн пассажиров; на маршруте Таллинн-Стокгольм были обслужены  933 000 пассажиров.

Самым оживленным месяцем года был июль, когда порты обслужили 1,66 млн человек. Меньше всего пассажиров было в январе - 526 404 человек.

57 процентов всех пассажиров (6,02 млн человек) путешествовали в прошлом году на судах компании Tallink. Самым крупным пассажирским судном, которое перевезло за год более 2,1 млн пассажиров, было Megastar.

Большинство обслуженных в портах Tallinna Sadam пассажиров были гражданами Финляндии, за ними следовали граждане Эстонии, Германии, Швеции, России, США и Китая.

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