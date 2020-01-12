Таллиннский порт поставил рекорд

В прошлом году порты Tallinna Sadam обслужили 10,64 млн пассажиров, что на 20 381 пассажиров больше, чем в позапрошлом году, сообщила пресс-служба Tallinna Sadam. Самой популярной была судоходная линия Таллинн-Хельсинки, которой воспользовались 8,8 млн пассажиров; на маршруте Таллинн-Стокгольм были обслужены 933 000 пассажиров.

Самым оживленным месяцем года был июль, когда порты обслужили 1,66 млн человек. Меньше всего пассажиров было в январе - 526 404 человек.

57 процентов всех пассажиров (6,02 млн человек) путешествовали в прошлом году на судах компании Tallink. Самым крупным пассажирским судном, которое перевезло за год более 2,1 млн пассажиров, было Megastar.