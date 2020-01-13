ДТП в центре Таллинна: автомобиль вылетел на тротуар, водитель сбежал с места происшествия

В воскресенье, 12 января, в центре Таллинна произошло ДТП с участием двух автомобилей, водитель одного из которых скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 12.14 на перекрестке бульвара Тоомпуйестеэ и улицы Эндла. Автомобиль Audi Q7, которым управлял 42-летний мужчина, столкнулся с BMW 530D, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
В результате столкновения BMW вылетел на тротуар и врезался в контейнер для мусора. Водитель машины скрылся с места аварии.
Водителя Audi доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.