Пн, 13.01.2020
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  • ДТП в центре Таллинна: автомобиль вылетел на тротуар, водитель сбежал с места происшествия

ДТП в центре Таллинна: автомобиль вылетел на тротуар, водитель сбежал с места происшествия

Politseiauto. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

В воскресенье, 12 января, в центре Таллинна произошло ДТП с участием двух автомобилей, водитель одного из которых скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 12.14 на перекрестке бульвара Тоомпуйестеэ и улицы Эндла. Автомобиль Audi Q7, которым управлял 42-летний мужчина, столкнулся с BMW 530D, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения BMW вылетел на тротуар и врезался в контейнер для мусора. Водитель машины скрылся с места аварии.

Водителя Audi доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

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