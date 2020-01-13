Пн, 13.01.2020
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Эстонские шпажистки сделали большой шаг на пути к прямой олимпийской путевке

TALLINN, Eesti 03NOV19 Vehklemine. Tallinna Mõõk. Eesti epeenaiskond. Eesti naiskond koosseisus Katrina Lehis, Erika Kirpu, Julia Beljajeva ja Kristina Kuusk. 50th Glaive de Tallinn fencing tournament at Kalev sports hall In the picture Estonia Women’s Epee Foto Tairo Lutter/POSTIMEES

ФОТО: Tairo Lutter

Эстонский квартет шпажисток на этапе Кубка мира в Гаване завоевал серебряные медали, уступив в финале итальянкам 30:33.

Эстонская команда в составе Юлии Беляевой, Кристины Кууск, Эрики Кирпу и Катрины Лехис победили на пути к виналу команды Венгрии, США и Украины. По результатам командных соревновани Эстония укрепилась на шестой строке рейтинга сборных команд мира, которое дает прямую путевку на Олимпиаду в Токио. Первые три места занимают Китай, Польша и Россия.

Окончательный рейтинг будет сформирован после февральских и мартовских соревнования в Испании и Китае.

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