Эстонские шпажистки сделали большой шаг на пути к прямой олимпийской путевке

Эстонская команда в составе Юлии Беляевой, Кристины Кууск, Эрики Кирпу и Катрины Лехис победили на пути к виналу команды Венгрии, США и Украины. По результатам командных соревновани Эстония укрепилась на шестой строке рейтинга сборных команд мира, которое дает прямую путевку на Олимпиаду в Токио. Первые три места занимают Китай, Польша и Россия.