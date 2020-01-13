В Ида- и Ляэне-Вирумаа запущен масштабный проект по очистке водоемов

В течение следующих 10 лет в рамках проекта LIFE IP CleanEST будут приняты меры по улучшению состояния водоемов и проанализированы возможности для дальнейших действий по улучшению. Площадь проекта покрывает 240 000 гектаров, на которых находится в общей сложности 574 км водотоков и почти 160 000 гектаров прибрежных вод.

По словам министра окружающей среды Рене Кокка, это первая крупномасштабная комплексная инициатива по улучшению состояния водных объектов в Ида- и Ляэне-Вирумаа. «Мы хотим вернуть жизнь в те водоемы, которые серьезно пострадали от деятельности человека. Загрязнения водоемов, входящих в проект, относятся к первым десятилетиям прошлого века. Я уверен, что через несколько лет в этих местах нашим глазам откроется гораздо более красивая и живая картина», - сказал министр.

По словам заместителя генерального секретаря Министерства окружающей среды Харри Лийва, выполнение работ разделено на этапы. В 2020 году основное внимание будет уделено изучению и разработке мер по смягчению последствий загрязнения ручья Сооликаоя, текущего через город Раквере, обезвреживанию остаточного загрязнения на бывшем шинном заводе Кохтла-Нымме, разработке и испытанию технологии очистки остаточного загрязнения на объекте Пахнимяэ, также будут осуществлены предварительное проектирование на плотине Пюсси для обеспечения возможностей миграции рыбы и подготовительные мероприятия по очистки реки Эрра.

«Вместе с партнерами мы начали подготовку к удалению остаточного загрязнения на дне и берегах реки Эрра протяженностью 1.5 километра. Слой смолы на дне реки Эрра местами достигает толщины в полметра. После устранения загрязнения очищенные участки будут выровнены, а речные места обитания восстановлены», - отметил Лийв.

Кроме того, в ходе проекта CleanEST будет удалено приблизительно 1200 тонн масляных отходов и загрязненной почвы с территории бывшего завода по ремонту шин Кохтла-Нымме. Помимо очистки водоемов и устранения остаточных загрязнений в реках Вирумаа будут восстановлены нерестилища рыб. В течение 10 лет в чистую речную среду обитания будут выпускаться мальки лосося и морской форели с целью создания самовозобновляемых популяций лососевых.

CleanEST является беспрецедентным пилотным проектом, в результате которого станет понятно, может ли данный способ очистки водоемов быть использован на других объектах Эстонии и Европы.

На основе практического опыта, полученного в ходе проекта, выводов исследований и результатов мониторинга, будут также проанализированы варианты мер по обновлению планов управления водными ресурсами.

Проект LIFE IP CleanEST продлится 10 лет и будет стоить около 16,7 миллионов евро. На 60% проект финансируется Европейской комиссией и на 40% - из центра инвестирования в окружающую среду KIK 40% и государственного бюджета Эстонии. Ведущий партнер проекта - Министерство окружающей среды. Партнерами проекта являются Департамент окружающей среды, Агентство по охране окружающей среды, Инспекция окружающей среды, Эстонский центр исследований окружающей среды, Центр инфотехнологий министерства окружающей среды, Эстонская геологическая служба, Министерство по делам сельской жизни, Таллиннский технический университет, Эстонский университет естественных наук, Научный центр AHHAA, Эстонское общественное вещание, Центр управления государственными лесами, Аграрно-торговая палата, НКО Rivers Trust, а также местные самоуправления, куда входят вышеупомянутые водоемы: волость Алутагузе, Раквере, Нарва, волость Люганузе, волость Виру-Нигула, волость Винни, волость Кадрина, волость Вяйке-Маарья и Союз самоуправлений Ида-Вирумаа

Комплексный проект по очистке суббассейна Виру

LIFE IP CleanEST

В течение 10 лет в Ида- и Ляэне-Вирумаа:

• будут проведены поверхностные и грунтовые исследования, а также исследования прибрежных вод;

• от остаточных загрязнений будет очищено русло и берега реки Эрра на протяжении 1,5 км;

• будут очищены остаточные загрязнения в Кохтла-Нымме и Пахнимяэ;

• в реках будут восстановлены нерестилища рыб;

• будут восстановлены рыбные тропы;