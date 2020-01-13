"Реал" выиграл Суперкубок Испании, Зидан взял свой десятый тренерский трофей

В финальном матче Суперкубка Испании «Реал» победил «Атлетико» (0:0, по пенальти – 4:1), передает Sports.ru.
Это 9-й финал в карьере Зинедина Зидана в качестве главного тренера «Реала» – он выиграл их все.
Ранее «Реал» Зидана побеждал в финалах Лиги чемпионов-2015/16, Суперкубка Европы-2016, Клубного чемпионата мира-2016, ЛЧ-2016/17, Суперкубка Испании-2017, Суперкубка Европы-2017, Клубного ЧМ-2017 и ЛЧ-2017/18.
Суперкубок Испании - 10-й трофей в карьере Зинедина Зидана в качестве главного тренера «сливочных». Ранее под руководством 47-летнего специалиста «Реал» трижды брал Лигу чемпионов, выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, два Суперкубка Европы и дважды победил на клубном чемпионате мира. Это второй результат в истории «Реала». Первое место занимает Мигель Муньос (14 трофеев).