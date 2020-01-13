Евгений Малкин обошел Яромира Ягра в списке лучших ассистентов

Очередные матчи регулярного первенства НХЛ прошли сегодня ночью.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал два (0+2) очка в матче с «Аризоной» (4:3 Б). Россиянин сделал 641-ю и 642-ю голевые передачи в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое третье место в истории «пингвинов», превзойдя Яромира Ягра (640). Рекордсмен «Питтсбурга» по этому показателю – Марио Лемье (1033 ассиста), второе место у Сидни Кросби (782). Всего в 884 матчах за карьеру в регулярках НХЛ Малкин набрал 1046 (404+642) очка. В 32 матчах нынешнего сезона на счету Малкина 44 (13+31) балла.
Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:1). После броска россиянина шайбу в ворота переправил Трэвис Зэйджак, автор победного гола.
Гусев продлил результативную серию (1+2) до трех игр. Всего в 42 матчах сезона на счету нападающего 27 (8+19) очков.
Евгений Дадонов отличился результативным пасом в матче "Флориды" против "Торонто" (8:4). Партнер Дадонова по звену, Джонатан Юбердо, забросил шайбу, сделал голевую передачу, набрав 420-е (143+277) очко в майке "Флориды" в чемпионатах НХЛ и вышел на первое место в истории «пантер», обогнав Олли Йокинена (419). Всего Юбердо провел в регулярках 512 игр.