Евгений Малкин обошел Яромира Ягра в списке лучших ассистентов

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал два (0+2) очка в матче с «Аризоной» (4:3 Б). Россиянин сделал 641-ю и 642-ю голевые передачи в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое третье место в истории «пингвинов», превзойдя Яромира Ягра (640). Рекордсмен «Питтсбурга» по этому показателю – Марио Лемье (1033 ассиста), второе место у Сидни Кросби (782). Всего в 884 матчах за карьеру в регулярках НХЛ Малкин набрал 1046 (404+642) очка. В 32 матчах нынешнего сезона на счету Малкина 44 (13+31) балла.

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:1). После броска россиянина шайбу в ворота переправил Трэвис Зэйджак, автор победного гола.

Гусев продлил результативную серию (1+2) до трех игр. Всего в 42 матчах сезона на счету нападающего 27 (8+19) очков.