Продавцы топлива: план Хельме по снижению акцизов имеет ограниченное влияние

«Конечно, снижение акциза на дизельное топливо будет иметь положительное влияние на конкурентоспособность транспортных предприятий, а также на уровень цен на всем внутреннем рынке. В то же время, если судить по отзывам бизнес-клиентов, снижение акциза не принесет желаемого результата», - сказал менеджер по маркетингу и коммуникации Neste Ристо Сюллусте.

«Было бы поспешно полагать, что данный шаг побудит людей снова заправлять автомобили в Эстонии. Многие крупные международные транспортные компании заправляются за пределами Эстонии. Даже после снижения акцизов дизельное топливо в Литве, Латвии и Польше будет дешевле, чем в Эстонии. Также покупающие топливо за границей компании могут быстро и удобно могут возвращать налог с оборота», - добавил Сюллусте.

Того же мнения придерживается директор по логистике Olerex Прийт Пыллусте, по оценке которого, акциз следует снизить до уровня соседей. «Клиенты выиграют от снижения акциза Но для того, чтобы это имело влияние, его необходимо опустить до уровня Литвы. Образовавшуюся в результате снижения акциза бюджетную брешь можно было бы компенсировать за счет обложения моторного топлива на основе выбросов CO2. Это способствовало бы снижению давления на бензин и дизель, но привело бы к росту давления на газ», - сказал Пыллусте.

По словам члена правления Alexela Алана Вахта, снижение акциза на дизельное топливо оказало бы влияние на эстонские транспортные компании, но не решило бы проблемы конкуренции. «Основная проблема заключается в том, что эстонские транспортные предприятия не могут конкурировать с литовскими и латышскими компаниями, которые могут заправлять свой автопарк значительно дешевле. Другой вопрос — будет ли снижение акциза на дизель иметь тот же эффект, что и при снижении акциза на алкоголь. Станут ли автомобили заправлять в Эстонии. И в этой связи бытует мнение, что побудить людей снова заправляться в Эстонии будет не так и просто», - заявил Вахт.