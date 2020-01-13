Пн, 13.01.2020
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"Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу", Серхио Агуэро вошел в историю АПЛ

Sergio Aguero

ФОТО: Nick Potts/PA Wire/PA Images

В Английской Премьер-лиге Серхио Агуэро превзошел Тьерри Анри по количеству забитых мячей футболистом-иностранцем.

"Манчестер Сити" в гостевом матче разгромил 6:1 "Астон Виллу". Нападающий "Сити" Серхио Агуэро, сделав дубль, забил 177-й гол в АПЛ, став самым результативным легионером в истории Премьер-лиги, обойдя француза Тьерри Анри. "Сити" поднялся на второе место в таблице АПЛ, благодаря поражению "Лестера" от "Саутгемптона" 1:2. Подопечные Гвардиолы отстают от "Ливерпуля, победившего на выезде 1:0 "Тоттенхэм", на 14 очков.

"Манчестер Юнайтед" закрепился на пятой строке турнирной таблицы, переиграв 4:0 "Норвич". До четвертого места "МЮ" еще пять очков и борьба с "Челси", победившего 3:0 "Бернли".

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