"Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу", Серхио Агуэро вошел в историю АПЛ

"Манчестер Сити" в гостевом матче разгромил 6:1 "Астон Виллу". Нападающий "Сити" Серхио Агуэро, сделав дубль, забил 177-й гол в АПЛ, став самым результативным легионером в истории Премьер-лиги, обойдя француза Тьерри Анри. "Сити" поднялся на второе место в таблице АПЛ, благодаря поражению "Лестера" от "Саутгемптона" 1:2. Подопечные Гвардиолы отстают от "Ливерпуля, победившего на выезде 1:0 "Тоттенхэм", на 14 очков.