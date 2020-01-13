«Да, я ушел»: президент Абхазии подал в отставку

«Да, я ушел», - заявил Хаджимба вечером 12 января «Интерфаксу».

Отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во внеочередных выборах президента Абхазии, Хаджимба сказал: «Жизнь покажет».

Между тем, председатель оппозиционной партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба сообщил «Интерфаксу», что согласно Конституции Абхазии, в связи со сложением полномочий Хаджимбой обязанности главы республики должен исполнять премьер-министр. Должность премьера Абхазии сейчас занимает Валерий Бганба.

Сторонники оппозиции восприняли новость аплодисментами и стали поздравлять друг друга с победой.

Ранее в воскресенье ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта. ЦИК не согласился с решением Верховного суда республики об отмене результатов 2-го тура выборов, но вынужден подчиниться ему.

После этого Рауль Хаджимба заявил, что намерен оспорить решение о повторных выборах.