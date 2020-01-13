Пн, 13.01.2020
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  • Tartu Mill хочет построить четыре 35-метровых элеватора близ центра города

Tartu Mill хочет построить четыре 35-метровых элеватора близ центра города

Вид с дрона на комплекс Tartu Mill.

ФОТО: Kristjan Teedema

Мукомольное предприятие Tartu Mill рассчитывает построить на границе центральной части Тарту четыре элеватора высотой 35 метров, но для получения соответствующего разрешения необходимо изменить общую планировку города, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

Предприятие давно планирует построить в городе крупные элеваторы, чтобы избавиться от необходимости вывозить зерно из Тарту в уезды.

Постройка элеватора уменьшит число проезжающих по городу грузовых автомобилей на 1400 штук в год. Проект решения об инициировании соответствующей детальной планировки поступит в городское собрание 23 января.

Однако планы Tartu Mill противоречат одной из целей общей планировки Тарту, которая заключалась в выводе промышленных предприятий, расположенных у железной дороги, подальше от центра города.

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