Tartu Mill хочет построить четыре 35-метровых элеватора близ центра города

Предприятие давно планирует построить в городе крупные элеваторы, чтобы избавиться от необходимости вывозить зерно из Тарту в уезды.

Постройка элеватора уменьшит число проезжающих по городу грузовых автомобилей на 1400 штук в год. Проект решения об инициировании соответствующей детальной планировки поступит в городское собрание 23 января.