Пн, 13.01.2020
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Ночью в центре Стокгольма прогремел сильный взрыв: до сих пор неизвестно, где именно и почему

Stockholmi Östermalmi linnaosa. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Jan Håkan Dahlström / Bildhuset AB / Scanpix

О сильном взрыве в центре Стокгольма сообщило Общественное телерадиовещание Швеции этим утром.

Взрыв был слышен около часа ночи на улице Гюлленштиэрленгатен. По данным шведской полиции, никто не пострадал. По данным STV, инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома. Спасатели эвакуировали всех жильцов.

Шведский полицейский Матс Эрикссон заявил однако, что точное место взрыва неизвестно. По данным новостного агентства TT, от взрыва разбились окна нескольких домов.

Около трех часов ночи взрыв произошел уже в городе Уппсала. По данным STV, он произошел перед рестораном в центре города. По предварительным данным, никто не пострадал. 

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