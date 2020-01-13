Ночью в центре Стокгольма прогремел сильный взрыв: до сих пор неизвестно, где именно и почему

Взрыв был слышен около часа ночи на улице Гюлленштиэрленгатен. По данным шведской полиции, никто не пострадал. По данным STV, инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома. Спасатели эвакуировали всех жильцов.

Шведский полицейский Матс Эрикссон заявил однако, что точное место взрыва неизвестно. По данным новостного агентства TT, от взрыва разбились окна нескольких домов.