Пн, 13.01.2020
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Серена Уильямс выиграла турнир в Окленде и стала первой теннисисткой, побеждавшей в четырех десятилетиях

Serena Williams koos tütre Alexis Olympiaga.

ФОТО: MICHAEL BRADLEY/AFP

В финале турнира в Окленде 38-летняя Серена Уильямс обыграла Джессику Пегулу – 6:3, 6:4, передает Sports.ru.

Американка выиграла 73-й титул в карьере и первый после Australian Open-2017.

Для Уильямс это первый выигранный турнир после рождения дочери. Вернувшись из декрета, она проиграла пять финалов подряд, не взяв в них ни одного сета.

Первый турнир Уильямс выиграла в феврале 1999-го. Таким образом, у нее теперь есть титулы в четырех разных десятилетиях.

За счет победы в Окленде американка станет девятой ракеткой мира и попадет в топ-8 посева на Australian Open.

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