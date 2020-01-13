Серена Уильямс выиграла турнир в Окленде и стала первой теннисисткой, побеждавшей в четырех десятилетиях

Американка выиграла 73-й титул в карьере и первый после Australian Open-2017.

Для Уильямс это первый выигранный турнир после рождения дочери. Вернувшись из декрета, она проиграла пять финалов подряд, не взяв в них ни одного сета.

Первый турнир Уильямс выиграла в феврале 1999-го. Таким образом, у нее теперь есть титулы в четырех разных десятилетиях.