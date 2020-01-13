Между Эстонией и Швецией будет ходить новый паром

По словам руководителя эстонского отделения DFDS Пеэтера Оясаара, на линии Палдиски-Капельшер, помимо перевозки грузов, большую роль играет и обслуживание пассажиров. «В прошлом году на этой линии было рекордное количество пассажиров, что показывает соответствие графика движения ожиданиям живущих и работающих в Скандинавии эстоноземельцев, которые предпочитают отправление поздно вечером и прибытие ранним утром. Благодаря замене судна у нас появляется более широкие возможности для обслуживания пассажиров-одиночек, поскольку паром вмещает больше автомобилей», - пояснил Оясаар и добавил, что речь идет об одном шаге на пути развития этого маршрута.

Отправляющееся с Северного порта Палдиски в сторону Капельшера судно Optima Seaways типа ro-pax на своем борту имеет просторные каюты, ресторан-буфет, магазин и два бара. Паром вмещает 324 пассажира и 2200 линейных метров для перевозки грузов и 400 линейных метров для частных автомобилей. Новое судно более дружелюбно к окружающей среде, чем предыдущее — в воздух выбрасывается ощутимо меньше углекислого газа и выхлопные газы полностью очищаются от частиц серы благодаря установленном скрубберу.

На этом маршруте можно путешествовать только с автомобилем, покупая место в салоне с сидячими местами, каюте или же бронируя отдельную каюту. В обе стороны осуществляются семь отправлений в неделю.