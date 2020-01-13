Пн, 13.01.2020
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Фото: в Таллинне ждет новых владельцев квартира с впечатляющим интерьером

Бросающийся в глаза дом в Тонди.

ФОТО: KV.EE

В Тонди выставлена на продажу квартира, впечатляющая своими архитекторскими решениями.

Трехкомнатная квартира с тщательно продуманной планировкой, общая площадь которой составляет 76,8 квадратных метров, находится в построенном в 1903 году доме. Квартира, сочетающая в себе дух старины и самые современные решения в интерьере, стоит 189 000 евро, пишет Kodustiil.

Выставленная на продажу квартира в Тонди.

ФОТО: KV.EE

Квартира имеет отдельный вход и отличается стилем и уютом. В 2016 году этот бросающийся в глаза дом победил на конкурсе Kodu ja Aed.

Трехкомнатная квартира в Тонди.

ФОТО: KV.EE

Подробнее об этом предложении читайте на портале недвижимости KV.EE.

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