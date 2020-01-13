Пн, 13.01.2020
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  • Главными вопросами весенней сессии Рийгикогу станут пенсионная и аптечная реформы

Главными вопросами весенней сессии Рийгикогу станут пенсионная и аптечная реформы

Пенсия. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

Главными вопросами весенней сессии эстонского парламента станут аптечная и пенсионная реформы, которые Рийгикогу не успел или не смог завершить в прошлом году, пишет Rus.ERR.

Пенсионная реформа значится в повестке парламента уже на первой неделе начавшейся 13 января сессии.

Перед финансовой комиссией Рийгикогу стоит непростая задача: обработать огромное количество различных поправок к законопроекту, чтобы его можно было направить на второе чтение. Среди этих поправок есть как предложения различных групп интересов и организаций, поддерживаемые как минимум частью депутатов из правящей коалиции, так и поправки, внесенные исключительно для затягивания процесса.

Судьба законопроекта об изменении аптечной реформы, которая должна вступить в силу с 1 апреля 2020 года, пока не известна, хотя представленный депутатами от фракций правящей коалиции законопроект в декабре провалился, большинство оппозиционных депутатов от Партии реформ в действительности его поддерживали и голосовали против только для того, чтобы насолить коалиции.

Помимо аптечной и пенсионной реформы, в центре внимания Рийгикогу уже в первую неделю весенней сессии будут проблемы климата.

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