Восьмой этап "Дакара" отменен из-за смерти гонщика

Восьмой этап ралли-рейда "Дакар" в классе мотоциклов и квадроциклов, который должен был состояться в понедельник, отменен в связи со смертью португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша, сообщает Р-Спорт.
Гонсалвеш погиб в воскресенье после падения во время прохождения седьмого этапа "Дакара". 40-летнего португальца на медицинском вертолете доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.
"Паулу пользовался огромным уважением как среди ветеранов, так и у менее опытных участников, которые им восхищались и вдохновлялись. После встречи с гонщиками организаторы приняли решение отменить восьмой этап в классе мотоциклов и квадроциклов, чтобы дать участникам возможность почтить память своего друга. Вся семья "Дакара" соберется, чтобы почтить память Паулу на брифинге этим вечером", - говорится в сообщении.
Для Гонсалвеша нынешний "Дакар" был 13-м в карьере. Четыре раза он финишировал в первой десятке, а в 2015 году занял второе место. На нынешнем "Дакаре" португалец занимал 46-е место после шестого этапа.