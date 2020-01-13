Восьмой этап "Дакара" отменен из-за смерти гонщика

Гонсалвеш погиб в воскресенье после падения во время прохождения седьмого этапа "Дакара". 40-летнего португальца на медицинском вертолете доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

"Паулу пользовался огромным уважением как среди ветеранов, так и у менее опытных участников, которые им восхищались и вдохновлялись. После встречи с гонщиками организаторы приняли решение отменить восьмой этап в классе мотоциклов и квадроциклов, чтобы дать участникам возможность почтить память своего друга. Вся семья "Дакара" соберется, чтобы почтить память Паулу на брифинге этим вечером", - говорится в сообщении.