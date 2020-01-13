Запятнанная репутация – не проблема для Мартина Хельме

Предприниматель Арго Лууде (EKRE) был определен в Комитет по назначению членов советов госпредприятий. Объясняем, что это значит и почему вызывает сразу два конфликта, пишет Postimees.
Задача Комитета назначения — находить людей на должность членов советов государственных объединений, таких как Eesti Energia, Eesti Raudtee.
Целью создания этой системы было держать советы предприятий и ответственные комитеты по назначению подальше от политических событий. Именно эту основную идею фактически и нарушило решение правительства Юри Ратаса. Помимо Лууде, который входит в EKRE, в Комитет назначили и одного из самых крупных спонсоров партии «Отечества» - активного члена партии Реэт Роос.
Но ситуация намного более абсурдна: именно Ратас минувшей весной помешал назначению Лууде на пост министра. Причиной стало отсутствие у Лууде безупречной репутации, наличие которой, кстати, предполагается и у члена Комитета по назначению.
Лууде в порядке согласительного производства признали виновным во вредящем конкуренции соглашении, касавшемся тендера по услугам в сфере очистки улиц в Тарту. Лууде оштрафовали на 17 040 евро, а фирму AS Veolia Keskkonnateenused, которой он руководил в то время, на 100 000 евро.
И хотя назначение на пост министра окружающей среды предпринимателя Арго Лууде, который много лет занимается вопросами окружающей среды и является владельцем крупнейшей в Эстонии фирме по сбору и утилизации отходов Eesti Keskkonnateenused, было логичным, в итоге должность получил менее известный на тот момент Рене Кокк.
«Насколько мне известно, на пост министра выдвинули мою кандидатуру. Юри посчитал, что поскольку я являюсь пайщиком в предприятии, которое работает в сфере, курируемой Министерством окружающей среды, то возникнет конфликт интересов и это помешает работе министра. С этим согласилась и партия и вместо меня предложили другого человека», – заявил тогда Лууде.
Теперь же Лууде получил должность члена Комитета по назначению решением министра финансов и однопартийца Мартина Хельме. Стоит отметить, что Хельме не дал ни одного объяснения своему решению, хотя новость о назначении была объявлена еще в прошлый четверг, 9 января.