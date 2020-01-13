Запятнанная репутация – не проблема для Мартина Хельме

Задача Комитета назначения — находить людей на должность членов советов государственных объединений, таких как Eesti Energia, Eesti Raudtee.

Целью создания этой системы было держать советы предприятий и ответственные комитеты по назначению подальше от политических событий. Именно эту основную идею фактически и нарушило решение правительства Юри Ратаса. Помимо Лууде, который входит в EKRE, в Комитет назначили и одного из самых крупных спонсоров партии «Отечества» - активного члена партии Реэт Роос.

Но ситуация намного более абсурдна: именно Ратас минувшей весной помешал назначению Лууде на пост министра. Причиной стало отсутствие у Лууде безупречной репутации, наличие которой, кстати, предполагается и у члена Комитета по назначению.

Лууде в порядке согласительного производства признали виновным во вредящем конкуренции соглашении, касавшемся тендера по услугам в сфере очистки улиц в Тарту. Лууде оштрафовали на 17 040 евро, а фирму AS Veolia Keskkonnateenused, которой он руководил в то время, на 100 000 евро.

И хотя назначение на пост министра окружающей среды предпринимателя Арго Лууде, который много лет занимается вопросами окружающей среды и является владельцем крупнейшей в Эстонии фирме по сбору и утилизации отходов Eesti Keskkonnateenused, было логичным, в итоге должность получил менее известный на тот момент Рене Кокк.

«Насколько мне известно, на пост министра выдвинули мою кандидатуру. Юри посчитал, что поскольку я являюсь пайщиком в предприятии, которое работает в сфере, курируемой Министерством окружающей среды, то возникнет конфликт интересов и это помешает работе министра. С этим согласилась и партия и вместо меня предложили другого человека», – заявил тогда Лууде.