Новогодний Таллинн популярен у российских туристов

Это на 19% больше, чем в аналогичный период позапрошлого года, сообщила в понедельник компания Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога), подводя итоги работы в новогодние праздники.

"Продолжающийся рост интереса со стороны российских туристов очень позитивен с экономической точки зрения. Так, исследование Фонда развития предпринимательства (EAS) два года назад показало, что прибывающий поездом российский турист в среднем тратит в Таллинне более 300 евро", - прокомментировал статистику председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.

В декабре 2019 года общее число пассажиров на маршруте Таллин-Москва составило 14 300 человек, что на 2300 больше, чем за тот же период 2018 года.