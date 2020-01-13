Новогодний Таллинн популярен у российских туристов

Во время российских новогодних праздников и каникул на маршруте Таллинн-Москва было пущено восемь дополнительных поездов, которые доставили в Эстонию 3618 туристов.
Это на 19% больше, чем в аналогичный период позапрошлого года, сообщила в понедельник компания Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога), подводя итоги работы в новогодние праздники.
"Продолжающийся рост интереса со стороны российских туристов очень позитивен с экономической точки зрения. Так, исследование Фонда развития предпринимательства (EAS) два года назад показало, что прибывающий поездом российский турист в среднем тратит в Таллинне более 300 евро", - прокомментировал статистику председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.
В декабре 2019 года общее число пассажиров на маршруте Таллин-Москва составило 14 300 человек, что на 2300 больше, чем за тот же период 2018 года.
Число пассажиров поездов данного направления растет уже несколько лет подряд. Так, за прошлый год на этой линии было перевезено более 111 000 пассажиров, что на 4% превысило показатель 2018 года.