EKRE попалась на запрещенном пожертвовании

От юридических лиц, точнее от двух паевых товариществ, партия получила в общей сложности 700 евро. Всего партии было пожертвовано в четвертом квартале 13 211 евро, следует из данных, предоставленных комиссии по надзору за финансированием партий.

По данным комиссии, 600 евро пожертвовал представитель DIXI EXPORT OÜ Лаури Юргенсон, который и сам является членом EKRE. Его фирма занимается деятельностью, связанной с лесным хозяйством. «По частям давал, да», - подтвердил Юргенсон.

Узнав о том, что речь идет о нарушении Закона о партиях, он отметил, что деньги предназначались не для партии, а для оплаты рекламы фирмы в газете. «У меня очень простая система, газета выставила мне счет, я оплатил счет и получил за это рекламу. Все должно быть правильно», - пояснил он.

Почему в отчетах комиссии это обозначено как финансовое пожертвование, он пояснить не смог. «Может, это какая-то ошибка, потому что официально это проходило через счет».

По словам главы комиссии Лийзы Овийр, речь в любом случае идет о запрещенном пожертвовании, и партии будет сделано предписание о возврате суммы.

«Это четко запрещено законом, и, если он сделал пожертвование, на самом деле, партия была обязана немедленно вернуть его. Это не спорный случай», - сказала Овийр.

Помимо предприятия Юргенсона, партии выплатило 100 евро, обозначив их как финансовое пожертвование, паевое товарищество Vanamurru mets. Предприятие также занимается деятельностью, связанной с лесным хозяйством.

Хельме: мы исправим отчеты

Зампредседателя EKRE, министр финансов Мартин Хельме пояснил, что партия получала доход и от экономической деятельности, частью которой является, например, продажа рекламы на портале EKRE Uued Uudised. «Ее можно продавать и юридическим лицам. Возможно, имеется в виду этот доход и он как-то неправильно оформлен», - заметил Хельме.