EKRE попалась на запрещенном пожертвовании

В четвертом квартале 2019 года EKRE получила пожертвования от двух паевых товариществ, выясняется из отчетов, представленных комиссии по надзору за финансированием партий. Пожертвование от юридического лица запрещено законом, пишет Postimees.
От юридических лиц, точнее от двух паевых товариществ, партия получила в общей сложности 700 евро. Всего партии было пожертвовано в четвертом квартале 13 211 евро, следует из данных, предоставленных комиссии по надзору за финансированием партий.
По данным комиссии, 600 евро пожертвовал представитель DIXI EXPORT OÜ Лаури Юргенсон, который и сам является членом EKRE. Его фирма занимается деятельностью, связанной с лесным хозяйством. «По частям давал, да», - подтвердил Юргенсон.
Узнав о том, что речь идет о нарушении Закона о партиях, он отметил, что деньги предназначались не для партии, а для оплаты рекламы фирмы в газете. «У меня очень простая система, газета выставила мне счет, я оплатил счет и получил за это рекламу. Все должно быть правильно», - пояснил он.
Почему в отчетах комиссии это обозначено как финансовое пожертвование, он пояснить не смог. «Может, это какая-то ошибка, потому что официально это проходило через счет».
По словам главы комиссии Лийзы Овийр, речь в любом случае идет о запрещенном пожертвовании, и партии будет сделано предписание о возврате суммы.
«Это четко запрещено законом, и, если он сделал пожертвование, на самом деле, партия была обязана немедленно вернуть его. Это не спорный случай», - сказала Овийр.
Помимо предприятия Юргенсона, партии выплатило 100 евро, обозначив их как финансовое пожертвование, паевое товарищество Vanamurru mets. Предприятие также занимается деятельностью, связанной с лесным хозяйством.
Хельме: мы исправим отчеты
Зампредседателя EKRE, министр финансов Мартин Хельме пояснил, что партия получала доход и от экономической деятельности, частью которой является, например, продажа рекламы на портале EKRE Uued Uudised. «Ее можно продавать и юридическим лицам. Возможно, имеется в виду этот доход и он как-то неправильно оформлен», - заметил Хельме.
Немного погодя, Хельме выяснил причину недоразумения: по его словам, речь идет о доходе от имущества партии, который был неправильно оформлен в поданном EKRE отчете. «Мы исправим отчеты», - пообещал Хельме.