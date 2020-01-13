Пн, 13.01.2020
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • «Это танк или бронетранспортер?»: на стене дома в Таллинне появился необычный объект

«Это танк или бронетранспортер?»: на стене дома в Таллинне появился необычный объект

В столичном районе Кристийне на стене многоквартирного дома появилось необычное объявление о приеме на работу, заказанное Разведывательным батальоном (Scoutspataljon), пишет Postimees.

Для привлечения внимания военные решили закрепить на стене многоквартирного дома построенный из фанеры муляж боевой машины CV90, который издалека напоминает танк или бронетранспортер.

Разведывательный батальон — батальон сухопутных войск Эстонии. Входит в состав 1-й пехотной бригады и является подразделением быстрого реагирования.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ