«Это танк или бронетранспортер?»: на стене дома в Таллинне появился необычный объект

В столичном районе Кристийне на стене многоквартирного дома появилось необычное объявление о приеме на работу, заказанное Разведывательным батальоном (Scoutspataljon), пишет Postimees.
Для привлечения внимания военные решили закрепить на стене многоквартирного дома построенный из фанеры муляж боевой машины CV90, который издалека напоминает танк или бронетранспортер.
Разведывательный батальон — батальон сухопутных войск Эстонии. Входит в состав 1-й пехотной бригады и является подразделением быстрого реагирования.