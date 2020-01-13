Наркоторговцы на скамье подсудимых: только не высылайте из Эстонии, здесь наши родственники!

Суд затянулся, поскольку ожидавшие самого сурового наказания Марина и Робертс отказались от предложенного в рамках согласительного производства решения, пишет Lõuna Eesti Postimees.

Прокурор Яне Паюс рассказала, что Марина и Робертс незаконно приобретали марихуану и амфетамин. Согласно обвинению, в общей сложности за все время они заработали на этом деле, по меньшей мере, 30 000 евро. Главная задача Марины заключалась в передаче наркотических веществ, причем из ее рук марихуану получали и несовершеннолетние. За групповое и неоднократное обращение с наркотическими веществами во время испытательного срока и продажу наркотиков несовершеннолетним прокурор требовал приговорить ее к четырем годам и четырем месяцам тюремного заключения. Началом срока отбывания наказания считалось бы 6 мая прошлого года, когда Марина была задержана. Также прокурор ходатайствовал о высылке обвиняемой из Эстонии с пятилетним запретом на въезд в страну.

Обвинение Робертса звучало примерно так же: неоднократное приобретение с 2015 года марихуаны и амфетамина. «Он распространял наркотические вещества и обращался с ними другим способом, последний раз до задержания, когда для выполнения заказа он приобрел амфетамин», - описала Паюс.

Марина и Робертс (на заднем плане) получили реальные сроки. Остальные отделались условными. На переднем плане Рене (слева), Кевин, Моллия и Ольга. ФОТО: Tiit Loim

Прокурор требовал для Робертса наказание в виде лишения свободы сроком на три года, 11 месяцев и 27 дней, и также с 6 мая. Его ожидал трехлетний запрет на въезд.

И хотя подсудимые подписали соглашения, Марина и Робертс отказались от них в зале суда. «Я согласна с наказанием, но не согласна с запретом на въезд в Эстонию, так как я здесь родилась, ходила в школу. Здесь живут мои дети, отец и мать», - обосновала Марина.

По той же причине от соглашения отказался и Ротербс. Защитник Марины - Михкель Гавер - заявил, что их поставили перед фактом. «Сказали, что заключат соглашение, в рамках которого вышлют из страны, или не заключат его. Клиент родился в Эстонии. Все родственники живут в Эстонии. Требование выслать из страны противоречит практике Государственного суда. Это необоснованно ограничивает права человека, так как после отбывания наказания он должен будет покинуть Эстонию, а значит, оставить родственников и детей. Это бесчеловечно».

Прокурор объяснил, что речь идет о семье, члены которой являются гражданами Латвии. Поэтому высылка из страны показалась ему обоснованной. Такое предложение в отношении обоих поступило и из Тартуской тюрьмы.

Суд сделал паузу, а потом решил направить дела обратно в прокуратуру. Несколько часов спустя суд вновь собрался и на этот раз все-таки вынес решение. Прокурор отказался от высылки, но сроки заключения под стражей остались прежними. Кроме того, Марине и Робертсу придется выплатить 15 000 евро за полученное преступным путем имущество, плата за судебные издержки составит для них по несколько тысяч евро.

Робертс. ФОТО: Tiit Loim

Самое скромное наказание получила Моллия, в доме которой было найдено несколько наркотических веществ. Когда она узнала, что других задержали, то унесла наркотики в другое место. Подсудимая получила условный срок, отбывать который ей не придется, если в течение полутора лет она не совершит новое преступление.

В 2017 году Ольга приобрела марихуану в большом количестве. В дальнейшем она распространяла их небольшими дозами. Суд наказал ее 11 месяцами и 28 днями условного тюремного заключения, испытательный срок составит один год.

Рене купил марихуану и амфетамин у Ольги и Марины и был посредником при передаче наркотиков Кевину. Кроме того, он управлял автомобилем без прав. Наказание по совокупности составило четыре года, один месяц и 26 дней условно с полугодовым испытательным сроком.