Социальный работник в тупике: бюджет ограничивает возможности оказания помощи

«В какой-то момент у социального работника могут спросить, достаточно ли он все взвесил, чтобы не использовать общественные деньги неправильно», - рассказала Лиллеоя о сложных моментах социальной работы.

Из нынешнего бюджета она смогла получить повышение зарплат работникам по уходу общественной опеки. Волость уже может предлагать услугу на дому по всему самоуправлению, получили и две новые машины. Лиллеоя отметила, что это было непросто, но и не невозможно: «Я понимаю, что государство требует. Понимаю, что люди нуждаются, но не все сразу».

На Нарву в суд пожаловался канцлер юстиции. Руководитель сферы прав инвалидов Канцелярии канцлера юстиции Юта Сааревет объяснила, что решение суда не ответило на вопрос, получают ли самоуправления от государства достаточное количество денег, чтобы оказывать социальные услуги. Таких обсуждений и споров между государством и самоуправлениями станет только больше.

Самое большое повседневное изменение в социальной работе, по ее словам, заключается в том, что чиновник занимается потребностями нуждающегося в помощи, и ему больше не нужно говорить, что помощь не получить, потому что нет денег.

«Чиновники социальной сферы в дальнейшем смогут говорить о финансовых возможностях самоуправления со своим начальством внутри самоуправления. То есть: разговор о деньгах теперь будет вестись не с нуждающимся в помощи человеком, а с коллегами», - сказала Сааревет.

Второе изменение заключается в том, что чиновнику больше не нужно говорить нуждающемуся в помощи человеку, мол, вы, конечно, нуждаетесь в помощи, но мы вам не поможем, потому что у вас есть родственники, которые должны этим заниматься. У родственников можно требовать только финансовую помощь, если их финансовое положение это позволяет.

Нехватка денег не должна быть препятствием в получении помощи

Платежеспособность родственников оценивает социальный работник. Куррикофф объяснила, что в Тарту, например, у семьи из трех человек должны оставаться на руках 675 евро. И это тогда, когда из семейного бюджета вычтены расходы: жилищный кредит или связанные с ним расходы, деньги на кружки по интересам.

Лиллеоя добавила, что и родственников просят оценить, сколько они могли бы выделить на оплату места в доме призрения: «У нас есть случай, когда родственник может платить только 20 евро, но он все равно является договорным партнером. Эти деньги гарантируют, что он думает о своих родителях. Надеемся и на то, что он будет навещать родителей. Идеей социальной работы во многом является и сохранение отношений».