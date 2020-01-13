В 2018 году в Эстонии рождаемость была ниже смертности

Об этом BNS сообщило Министерство внутренних дел, отметив, что в 2019 году, по данным учреждений, регистрирующих семейное и гражданское состояние жителей Эстонии, появилось на свет 13 897 новорожденных, из них 7096 мальчиков и 6801 девочка.

Двойняшек среди них было 208 пар, из них 77 пар мальчиков, 60 пар девочек и 71 смешанная пара. В прошлом году появились на свет и три тройни.

В Харьюмаа в прошлом году было зарегистрировано 1876 рождений, на острове Хийумаа - 68, в Ида-Вирумаа - 899, в Йыгевамаа - 239, в Ярвамаа - 300, в Ляэнемаа - 188, в Ляэне-Вирумаа - 613, в Пыльвамаа - 241, в Пярнумаа - 857, в Рапламаа - 335, на острове Сааремаа - 345, в Таллинне - 4917, в Тартумаа - 2060, в Валгамаа - 224, в Вильяндимаа - 419 и в Вырумаа - 316 новорожденных.

В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 15 386 смертей.

В 2019 году был зарегистрирован 5891 брак, из них 460 в присутствии священнослужителей, оформлено 2532 развода. Новое имя взяли себе 1704 человека, из них поменяли себе имя 498 человек, фамилию 1066 и имя и фамилию 140 человек.