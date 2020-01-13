Microsoft рекомендует миллионам пользователей купить новый компьютер вместо обновления Windows

Поддержка операционной системы Windows 7 прекращается уже завтра. В связи с этим, компания Microsoft опубликовала внушительную статью, в которой советуют пользователям Windows 7 перейти на новый компьютер, пишет Ixbt.com.
Более того, компания рекомендует переходить на фирменные устройства серии Surface, расписывая их достоинства. В разделе статьи для часто задаваемых вопросов, уточняется, что пользователям лучше купить новый ПК, а не просто обновить систему на уже использующемся устройстве:
Для большинства пользователей Windows 7 рекомендуется переход на новое устройство с Windows 10 Pro. Устройства Surface быстрее, легче, более мощные и безопасные, со средней ценой значительно ниже, чем были среднестатистические ПК восемь лет назад».
Также разработчики уточнили, что простое обновление Windows 7 до Windows 10 не рекомендуется, поскольку определенные компоненты и драйверы могут работать некорректно.
Стоит отметить, что пользователи, действительно, сталкиваются с подобными сложностями при переходе на старых ПК с Windows 7 на Windows 10. Например, могут перестать работать встроенные кардридеры или сканеры отпечатков пальцев.
Для обычных пользователей расширенная поддержка Windows 7 завершается 14 января 2020 года. Microsoft уже несколько месяцев предупреждает пользователей о скорой смерти Windows 7 и предлагает переходить на Windows 10. Тем не менее, пользователи не спешат следовать советам Microsoft. По статистике, на данный момент в мире все еще насчитывается около 400 млн пользователей Windows 7.