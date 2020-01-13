Microsoft рекомендует миллионам пользователей купить новый компьютер вместо обновления Windows

Более того, компания рекомендует переходить на фирменные устройства серии Surface, расписывая их достоинства. В разделе статьи для часто задаваемых вопросов, уточняется, что пользователям лучше купить новый ПК, а не просто обновить систему на уже использующемся устройстве:

Для большинства пользователей Windows 7 рекомендуется переход на новое устройство с Windows 10 Pro. Устройства Surface быстрее, легче, более мощные и безопасные, со средней ценой значительно ниже, чем были среднестатистические ПК восемь лет назад».

Также разработчики уточнили, что простое обновление Windows 7 до Windows 10 не рекомендуется, поскольку определенные компоненты и драйверы могут работать некорректно.

Стоит отметить, что пользователи, действительно, сталкиваются с подобными сложностями при переходе на старых ПК с Windows 7 на Windows 10. Например, могут перестать работать встроенные кардридеры или сканеры отпечатков пальцев.