Пн, 13.01.2020
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Грузины и украинцы устроили массовую драку на турнире по борьбе

Борьба. Фото иллюстартивное

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В Турции на турнире по борьбе произошла массовая драка, которую спровоцировали два участника соревнований. Инцидент произошел во время полуфинального поединка в весовой категории до 79 кг, передает Newsru.com.

Представитель Грузии Зураб Эрбоцанашвили и спортсмен из Украины Хасан Закариев принялись обмениваться на ковре боксерскими ударами. Их бросились разнимать партнеры по командам, а также тренеры, однако потасовка быстро переросла в массовое побоище.

Драчунов удалось разнять только после вмешательства организаторов соревнований.

Полуфинальный поединок в весе до 79 килограммов так и не завершился, поскольку оба борца были дисквалифицированы.

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