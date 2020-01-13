Грузины и украинцы устроили массовую драку на турнире по борьбе

В Турции на турнире по борьбе произошла массовая драка, которую спровоцировали два участника соревнований. Инцидент произошел во время полуфинального поединка в весовой категории до 79 кг, передает Newsru.com.
Представитель Грузии Зураб Эрбоцанашвили и спортсмен из Украины Хасан Закариев принялись обмениваться на ковре боксерскими ударами. Их бросились разнимать партнеры по командам, а также тренеры, однако потасовка быстро переросла в массовое побоище.
Драчунов удалось разнять только после вмешательства организаторов соревнований.
Полуфинальный поединок в весе до 79 килограммов так и не завершился, поскольку оба борца были дисквалифицированы.