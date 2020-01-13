Грузины и украинцы устроили массовую драку на турнире по борьбе

Представитель Грузии Зураб Эрбоцанашвили и спортсмен из Украины Хасан Закариев принялись обмениваться на ковре боксерскими ударами. Их бросились разнимать партнеры по командам, а также тренеры, однако потасовка быстро переросла в массовое побоище.