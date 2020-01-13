Выдающаяся скрипачка-беглянка выступит в Эстонии

Знаменитый побег на Запад

Я помню, как однажды смотрела по телевизору трансляцию конкурса Сибелиуса. Победительницей тогда стала совсем молодая Виктория Муллова. Она играла перед оркестром в длинном белом платье и с темными волосами, собранными в хвостик. Ее игра с каждым туром становилась всё идеальнее, она чувствовала себя на сцене удивительно спокойно. Возможно из-за этого непроницаемого взгляда ее позже стали называть «Ледяной королевой». Но за этой невозмутимостью скрывалось нечто другое. «Этот конкурс был самым ужасным опытом в моей жизни. До сих пор помню этот страх и тревогу. Сначала ты должен заслужить возможность выступить, потом победить, чтобы стране не было за тебя стыдно, и чтобы не упустить свой шанс навсегда. Результат конкурса словно ставил на кон всю твою дальнейшую творческую судьбу. Я старалась изо всех сил не ошибиться, и этот страх перед ошибкой преследовал меня еще очень долго».

После конкурса Сибелиуса в 1983 году для Виктории Мулловой настал драматический момент выбора, перед которым в то время оказывались многие выдающиеся художники. Отправившись после конкурса на гастроли в Финляндию, Муллова решила сбежать со своим тогдашним спутником Вахтангом Жордания в соседнюю Швецию, чтобы попросить в посольстве США политического убежища. Им помог хороший знакомый Мулловой, журналист YLE Юрки Коулумиес.

Вся эта история напоминает фильм о Джеймсе Бонде. После концерта Муллова оставила скрипку (собственность государства) в гостиничном номере и перебралась на пароме в соседнюю Швецию. Поскольку американское посольство было сначала закрыто, Мулловой и Жордании пришлось скрываться под чужими именами в отеле. Затем замаскированными, с париками на голове, они были переправлены в посольство, где за пару дней получили паспорта и смогли продолжить путь в Америку. На вопрос о том, почему же Виктория приняла столь сложное решение, она ответила так: «Мне полагались в Советском Союзе определенные привилегии, которые были доступны далеко не каждому, но я не была довольна своей жизнью. Советский Союз был закрытой страной, мне приходилось отказываться от многих хороших возможностей, открывавшихся передо мной. После конкурса Сибелиуса меня отпускали на концерты лишь в Скандинавию. С каждым днем во мне укреплялось чувство, что моя жизнь, как музыканта, растрачивается впустую».

Карьера от таланта не зависит

Интересуюсь, как же сложилась карьера Виктории после драматического побега. Она отвечает: «Все прошло на удивление быстро. Мой побег широко освещался на телевидении и в газетах. Такие скандальные истории – лакомый кусок для прессы. Мне было что предъявить – победы на крупнейших конкурсах. Я получила хороший контракт на звукозапись, была замечена именитыми продюсерами».

При этом Муллова признает, что в 1980-х молодым было значительно проще сделать карьеру. «Мне иногда даже кажется, что сейчас карьера уже не зависит от твоих способностей. Карьеру теперь можно сделать за счет внешности, одежды или сценического поведения. Карьера во многом зависит и от СМИ: сколько у вас фотографий, сколько лайков в «Фейсбуке».