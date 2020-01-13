Пн, 13.01.2020
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Поноживщина в Ярвамаа: пострадали два человека

Нож.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В Ярвамаа в минувшие выходные супружеская ссора перешла в поножовщину, в результате которой пострадали два человека.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции, отметив, что в субботу в деревне Альбу волости Ярва 27-летний мужчина в ходе ссоры ударил ножом в ногу свою 41-летнюю сожительницу. Находившийся в тот момент в квартире 49-летний мужчина, в свою очередь, с ножом напал на молодого человека и ранил его в ногу ударом ножа.

Сотрудники полиции задержали обоих мужчин, им предъявлено подозрение в причинении физического насилия.

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