Экс-руководитель хочет получить от Novatours 180 000 евро: суд встал на сторону работодателя

Таллиннский окружной суд вынес новое решение, по которому жалобу Уустала была полностью отклонена.

По мнению окружного суда, суд первой инстанции не учел ряд представленных к иску существенных мнений, а также не оценил имевшие важное с точки зрения гражданского спора значение доказательства.

В течение 30 дней обжаловать решение окружного суда можно в Госсуде.

Сотрудничество Уустала и Novatours завершилось в сентябре 2017 года. В феврале 2018 года он разослал СМИ сообщение, в котором утверждал, что при уходе из фирмы ему угрожали, в эстонском филиале Novatours заключались сомнительные сделки и положение фирмы сомнительное. В апреле и июне 2018 года Уустал подал в Комиссию по рассмотрению трудовых споров Трудовой инспекции заявление с требованием обязать Novatours выплатить ему недополученную зарплату и отпускные, а также пеню.

Комиссия по рассмотрению трудовых споров не удовлетворила требования Уустала, и в августе того же бывший глава Novatours OÜ подал иск в Харьюский уездный суд.

В Харьюском уездном суде осенью 2019 года не нашли доказательств расторжения трудового договора по соглашению сторон, поэтому было принято решение, что Novatours должно выплатить Уусталу среднюю трудовую плату за 11 месяцев, т.е. период с сентября 2017-го по июль 2018-го и отпускные за 49 дней.

В октябре 2009 года стороны заключили бессрочный трудовой договор, согласно которому Андреэ Уустал приступал к работе исполнительного директора Novatours OÜ. Спустя месяц он был назначен и членом правления фирмы.