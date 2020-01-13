На американской полярной базе вывесили сине-черно-белый флаг

В самой южной точке нашей экспедиции (65°14′45″S 64°15′28″W), на базе «Академик Вернадский» мы побывали еще раз, засняв на видео ее научную деятельность и обитающую по соседству колонию пингвинов, где шла активная работа по воспитанию недавно вылупившихся из яиц пингвинят. Команда базы побывала и у нас на борту, воспользовавшись резиновой лодкой. Провожая их, команда решила поплавать. Капитан Индрек, юнга Юлиус и матросы Айвар и Руберт как представители закаленного северного народа нырнули в прямом смысле слова ледяную воду.

Помахав удаляющейся среди тумана и айсбергов базе «Вернадский», мы вновь прошли по живописному проливу Лемэра. Там нам повстречалось круизное судно, на борту которого были бывшие матросы нашего экспедиционного судна – директор Морского музея Урмас Дресен и глава полярного клуба Катрин Савомяги. Мы проводили их в путь приветственным сигналом противотуманной сирены.

Поздним вечером мы вошли в залив возле базы Палмера и не поверили в тумане своим глазам: над ней развевался сине-черно-белый флаг! База Палмера – серьезная научно-исследовательская станция, гостевые суда они принимают в очень ограниченном количестве. Команда «Вернадского» тоже предупреждала нас, что мы можем туда и не попасть. Но благодаря работе эстонского МИДа нас ждал очень теплый прием. К нашему визиту серьезно и специально готовились. Эстонский триколор развевался рядом с флагами США и самой базы, а на камбузе нам приготовили на завтрак печенье, специальное приготовленное по найденному в интернете эстонскому рецепту.

ФОТО: Maris Pruuli

Мы прогулялись по лабораториям базы, побывали в медпункте, оснащенном очень хорошей медицинской техникой и лекарствами, получили представление об истории базы, насчитывающей свыше 50 лет. Руководитель базы Боб бывал в Антарктиде более двадцати раз, т.е. прожил большую часть своей жизни именно там, а не в США. Исключительно дружелюбная и интеллигентная команда побывала и у нас на корабле.

Холод Антарктиды уравновешивают теплые люди

Мы прогулялись на резиновой лодке и на сушу, поодаль от базы, и наткнулись прямо на колонию морских слонов. Звуки, которые издавали эти мощные животные, отражались эхом от айсбергов как будто кваканье лягушек – весом этак под две тонны. Мы медленно прошли и мимо колонии пингвинов адели. Выход на землю около колонии здесь запрещен до 16 января, когда большинство птенцов уже вылупится из яиц.

На обратном пути мы видели, как с прибрежного ледника с грохотом обвалился один край. Мы осторожно подошли поближе и наткнулись на разлегшегося на льдине морского леопарда. Он очень здорово позировал.

Наконец, стоявший за рулем ледовый капитан Яанус Ханнес призвал нас отойти, чтобы мы не раздражали это довольно опасное животное. Члены команды вспомнил историю, услышанную в Полярном институте Скотта в Кембридже, о том, как морской леопард утащил и утопил одного работавшего на базе британца, очевидно приняв его за пингвина.

Погода становится более солнечной, на улице четыре градуса тепла! Нас ждет историческая база британцев Локрой, которая сегодня является крупнейшим музеем Антарктиды.

Марис Пруули,