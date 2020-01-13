Москву назвали мировым лидером по количеству автомобилей каршеринга

Ранее мировым лидером по количеству машин каршеринга была столица Японии: в Токио насчитывалось чуть более 20 тысяч каршеринговых автомобилей. Среди лидеров этого рейтинга также числятся Пекин и Шанхай, но автопарки сервисов каршеринга там пока не превышают 20 000 машин.

Что же касается Москвы, то свыше половины автомобилей каршеринга в российской столице принадлежит сервису "Яндекс.Драйв". Далее идут компании "Делимобиль" и BelkaCar.

На протяжении длительного представители московской полиции говорят о необходимости законодательного регулирования сервисов каршеринга.

Например, в Москве одна из проблем сервисов краткосрочной аренды машин заключается в том, что дистанционная процедура регистрации пользователей чревата тем, что за руль каршеринговых машин могут попасть люди без прав и преступники. В полиции также отмечают, что аккаунт пользователя каршеринга можно украсть или зарегистрировать на подставное лицо.