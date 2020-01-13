Хави отказался возглавить «Барселону»

39-летний специалист встретился с представителями каталонского клуба и назвал нынешнюю ситуацию слишком поспешной.

Кроме того, Хави считает, что его назначение поставило бы в неудобную ситуацию нынешнего тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Экс-хавбек «Барсы» хотел взять еще несколько дней на размышления и затем озвучить решение, но представители каталонского клуба попросили дать ответ сегодня. В итоге Хави ответил отказом.

При этом есть вероятность, что специалист возглавит «Барселону» летом, перед началом следующего сезона. По информации Goal.com, Хави сменит Вальверде, у которого летом истекает срок действия контракта.

Руководство «Барселоны» после отказа тренера «Аль-Садда» Хави возглавить клуб рассмотрит несколько сценариев, сообщает Cadena SER.

Первый вариант заключается в том, чтобы дождаться Хави, а до лета временно назначить на пост главного тренера Хави Гарсию Пимьенту, тренера «Барселоны Б».

Второй вариант – назначение нового постоянного тренера вместо Эрнесто Вальверде. Среди кандидатов называются экс-тренер «Бетиса» Кике Сетьен и бывший игрок «Барсы» Габриэль Милито, возглавляющий «Эстудиантес».