Хави отказался возглавить «Барселону»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави не возглавит «Барселону» по ходу этого сезона, утверждает Sports.ru.
39-летний специалист встретился с представителями каталонского клуба и назвал нынешнюю ситуацию слишком поспешной.
Кроме того, Хави считает, что его назначение поставило бы в неудобную ситуацию нынешнего тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.
Экс-хавбек «Барсы» хотел взять еще несколько дней на размышления и затем озвучить решение, но представители каталонского клуба попросили дать ответ сегодня. В итоге Хави ответил отказом.
При этом есть вероятность, что специалист возглавит «Барселону» летом, перед началом следующего сезона. По информации Goal.com, Хави сменит Вальверде, у которого летом истекает срок действия контракта.
Руководство «Барселоны» после отказа тренера «Аль-Садда» Хави возглавить клуб рассмотрит несколько сценариев, сообщает Cadena SER.
Первый вариант заключается в том, чтобы дождаться Хави, а до лета временно назначить на пост главного тренера Хави Гарсию Пимьенту, тренера «Барселоны Б».
Второй вариант – назначение нового постоянного тренера вместо Эрнесто Вальверде. Среди кандидатов называются экс-тренер «Бетиса» Кике Сетьен и бывший игрок «Барсы» Габриэль Милито, возглавляющий «Эстудиантес».
Mundo Deportivo информирует, что каталонцы также следят за тренером сборной Голландии Роналдом Куманом и тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом, однако их назначение маловероятно до Евро-2020.